Debut di Indonesia Berakhir Pahit, Marcelo Djalo Bertekad Bangkit Bersama Persik

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mengawali BRI Super League 2026/2027 dengan hasil mengecewakan setelah takluk 0-1 dari Dewa United Banten FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9).

Gol tunggal kemenangan Dewa United dicetak Rafael Struick pada menit ke-15. Struick melepaskan sontekan dari sisi kanan yang tidak mampu dijangkau kiper Persik Kediri Husna Malik.

Kekalahan tersebut membuat seluruh elemen Persik kecewa, termasuk bek anyar Marcelo Djalo. Pemain yang pernah memperkuat Timnas Guinea-Bissau itu mengaku para pemain Persik sudah berusaha menjalankan strategi yang dipersiapkan selama latihan.

"Sebuah hasil yang tak sesuai harapan. Kami telah bermain bagus sesuai rencana di latihan. Namun kami cukup sulit menghadapi tim mahal seperti Dewa United ini," kata Marcelo dikutip dari laman ileague.id, Minggu (6/9).

Laga melawan Dewa United juga menjadi debut Marcelo Djalo di kompetisi sepak bola Indonesia.

Bek berusia 31 tahun itu mengaku mendapatkan kesan positif dari pertandingan pertamanya di Indonesia, terutama karena dukungan suporter Persik di Stadion Brawijaya.

"Atmosfer kompetisi yang bagus. Suporter memberi dukungan luar biasa kepada tim. Tapi kami minta maaf belum bisa memberikan kebahagiaan berupa kemenangan di pertandingan ini," ujarnya.

Marcelo pun bertekad memperbaiki penampilan pada pertandingan berikutnya. Persik dijadwalkan menjalani dua laga tandang secara beruntun menghadapi Garudayaksa FC dan Arema FC.