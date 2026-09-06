Rafael Struick Bawa Dewa United Menang atas Persik, Begini Tekadnya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Rafael Struick menjadi pahlawan kemenangan Dewa United Banten FC saat menundukkan Persik Kediri 1-0 pada pekan perdana BRI Super League 2026/2027.

Struick mencetak gol tunggal Dewa United pada menit ke-15 dalam pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Penyerang Timnas Indonesia itu mengaku sangat bahagia bisa membantu Dewa United mengawali kompetisi dengan raihan tiga poin.

"Tentu saya sangat senang, pertama-tama karena tiga poin ini. Saya pikir hari ini pertandingan yang sulit. Kediri bermain sangat baik dan di babak pertama kami menghadapi situasi yang tidak mudah, tetapi sebagai tim, kami beradaptasi dengan baik," kata Struick seusai pertandingan dikutip dari laman ileague.id, Minggu (6/9).

Menurut Struick, Persik mampu memberikan perlawanan ketat, terutama pada babak pertama.

Dewa United sempat kesulitan menghadapi tekanan tuan rumah. Namun, para pemain mampu beradaptasi dan mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

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Struick juga menyayangkan sejumlah peluang yang didapat Dewa United pada babak kedua gagal menghasilkan gol tambahan. Meski demikian, pemain kelahiran Belanda itu menilai kemenangan dan tiga poin tetap menjadi hal terpenting bagi timnya.

Kemenangan atas Persik juga menjadi momentum bagi Struick untuk bangkit setelah menjalani musim lalu yang dinilainya kurang maksimal.