Persik Kalah dari Dewa United, Marcos Reina Ungkap Gol Rafael Struick Dipengaruhi Angin

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri harus menerima hasil kurang maksimal setelah ditundukkan Dewa United Banten FC dengan skor 0-1 pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9). Gol tunggal Dewa United dicetak Rafael Struick pada menit ke-15.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengakui pertandingan melawan Dewa United berjalan sulit. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Dewa United memiliki materi pemain berkualitas sehingga mampu menyulitkan Persik sepanjang pertandingan.

"Saya akui sulit melawan tim seperti Dewa United. Kami sudah berusaha optimal untuk memenangkan pertandingan ini, tetapi lawan punya kualitas tim dan permainan bagus," kata Marcos Reina seusai laga dikutip dari laman ileague.id, Minggu (6/9).

Marcos juga menilai gol Rafael Struick terjadi di luar dugaan. Dia menyebut barisan pertahanan Persik sebenarnya sudah berupaya menutup ruang tembak Struick. Namun, arah dan kecepatan bola berubah sehingga sulit diantisipasi.

"Bek kami sudah menutup ruang tembak Rafael Struick, tetapi arah bola dan kecepatannya berubah karena ada bantuan angin. Hari ini tiupan angin cukup kuat di lapangan," ujarnya.

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Meski Persik menelan kekalahan pada laga perdana, Marcos Reina tidak menyalahkan para pemain. Dia justru memberikan apresiasi karena para pemain dinilai sudah berjuang maksimal hingga pertandingan berakhir.

"Kami kalah bukan tim bermain jelek. Semua pemain tampil luar biasa, termasuk Marcelo Djalo yang ada di sebelah saya ini. Kita akan cari ganti poin di pertandingan berikutnya," tutur Marcos.