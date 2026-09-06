Dewa United Menang di Kandang Persik, Osmar Loss Ungkap Laga yang Sangat Sulit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewa United Banten FC mengawali BRI Super League 2026/2027 dengan hasil positif setelah menundukkan tuan rumah Persik Kediri 1-0 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Gol tunggal kemenangan Dewa United dicetak striker muda Rafael Struick pada menit ke-15.

Pelatih Dewa United Osmar Loss mengakui pertandingan perdana tersebut berjalan berat bagi anak asuhnya. Pelatih asal Brasil itu tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang kami terima di sini. Pertandingan ini sangat sulit. Kami tahu betapa sulitnya meraih poin di markas Persik Kediri," kata Osmar Loss seusai laga dikutip dari laman ileague.id, Minggu (6/9).

Menurut dia, tiga poin dari kandang Persik menjadi modal penting bagi Dewa United untuk menghadapi kompetisi yang masih panjang. Kemenangan tersebut juga menjadi pembelajaran bagi timnya untuk menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi.

"Kami sangat senang bisa mendapatkan tiga poin ini. Kemenangan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memahami bagaimana cara mengatasi pertandingan-pertandingan sulit seperti ini," ujarnya.

Osmar kemudian melakukan perubahan pada babak kedua dengan memasukkan Taisei Marukawa.

Masuknya pemain asal Jepang itu membuat permainan Dewa United lebih terbuka, terutama ketika melancarkan serangan balik.