JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Ditahan Bhayangkara FC 1-1, Tavares Keluhkan Cuaca Panas dan Angin Kencang

Persebaya Ditahan Bhayangkara FC 1-1, Tavares Keluhkan Cuaca Panas dan Angin Kencang

Minggu, 06 September 2026 – 10:05 WIB
Persebaya Ditahan Bhayangkara FC 1-1, Tavares Keluhkan Cuaca Panas dan Angin Kencang - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberikan keterangan kepada awak media usai pertandingan melawan Bhayangkara dengan skor 1-1, di Bandarlampung, Sabtu (5/9/2026). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengeluhkan cuaca panas dan angin kencang yang menyertai laga perdana BRI Super League 2026/2027 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (5/9), itu berakhir imbang 1-1.

Menurut Bernardo, kondisi cuaca turut memengaruhi permainan anak asuhnya, terutama dalam hal akurasi umpan.

Baca Juga:

"Pertandingan tadi cukup sulit, cuaca panas, angin kencang sehingga passing pemain banyak gagal," kata Bernardo seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu mengakui laga perdana memang tidak mudah bagi tim mana pun. Kondisi cuaca di Bandarlampung membuat Persebaya kesulitan menampilkan permainan terbaik.

Meski demikian, Bernardo menilai Persebaya mampu memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah.

Baca Juga:

"Bhayangkara merupakan tim kuat. Tahun lalu saja kalau tidak salah hanya Persib yang mampu menang. Memang tidak mudah main di sini, tetapi kami mampu menciptakan gol pertama dan seharusnya bisa menang," ujarnya.

Sementara itu, pemain Persebaya Rachmat Irianto juga mengakui laga perdana selalu menghadirkan tantangan tersendiri.

Bernardo Tavares mengeluhkan cuaca panas dan angin kencang setelah Persebaya ditahan Bhayangkara 1-1 pada laga perdana Super League 2026/2027.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya Bhayangkara FC Bernardo Tavares cuaca panas angin kencang BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU