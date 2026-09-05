Sempat Unggul, Persebaya Gagal Bawa Pulang Tiga Poin dari Kandang Bhayangkara

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC harus puas berbagi poin dengan Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (5/9).

Persebaya lebih dulu mengejutkan tuan rumah pada menit ke-13 melalui Yann Mabella.

Penyerang Persebaya tersebut memanfaatkan umpan lambung dari tengah lapangan. Bola melewati kiper Bhayangkara Awan Setho Raharjo sebelum bersarang di gawang tuan rumah. Gol tersebut membuat Persebaya unggul 1-0.

Tertinggal, Bhayangkara berusaha meningkatkan tekanan untuk menyamakan kedudukan. Namun, hingga babak pertama berakhir, keunggulan Persebaya tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Tuan rumah tampil lebih agresif dan beberapa kali menciptakan peluang.

Namun, sejumlah peluang emas Bhayangkara belum mampu dikonversi menjadi gol.

Gol yang ditunggu akhirnya tercipta pada menit ke-59. Allano yang masuk pada babak kedua mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang Sidibe. Skor berubah menjadi 1-1.

Setelah menyamakan kedudukan, Bhayangkara terus mengejar gol kedua demi mengamankan tiga poin pada laga perdana.