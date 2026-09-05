Mauro Zijlstra Cetak Gol Perdana, Marcos Santos Bicara Persaingan di Skuad Arema

jatim.jpnn.com, MALANG - Mauro Zijlstra menjalani debut manis bersama Arema FC di pekan pertama BRI Super League 2026/27. Penyerang Timnas Indonesia itu turut mencatatkan namanya di papan skor saat Singo Edan mengalahkan Isenmulang Kalteng FC 4-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9).

Gol tersebut menjadi awal positif bagi Mauro yang baru beberapa minggu bergabung dengan Arema FC setelah sebelumnya memperkuat Persija Jakarta.

Meski mencetak gol, Mauro mengakui laga perdana tidak berjalan mudah. Terlebih, Isenmulang merupakan tim promosi yang tampil dalam debutnya di kasta tertinggi.

“Kami senang dengan kemenangan ini. Pertandingan pertama selalu tidak mudah, apalagi lawan kami adalah tim yang baru promosi. Jadi, ini kemenangan yang sangat penting dan kami senang dengan performa tim ini,” ujar Mauro dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (5/9).

Pemain Timnas Indonesia itu juga masih beradaptasi dengan sistem permainan Arema FC dan karakter rekan-rekan barunya.

“Coach menjelaskan segalanya dengan sangat jelas kepada saya. Saya baru di sini beberapa minggu, jadi tentu saya harus beradaptasi dengan sistem dan rekan tim. Saat menyerang, Anda bisa melihat apa yang kami lakukan,” katanya.

Mauro tidak hanya dituntut memberikan kontribusi ketika Arema FC menguasai bola. Dia juga harus memahami tugasnya ketika tim kehilangan bola.

“Secara defensif, coach sangat jelas, kami bermain 4-4-2 kompak. Terkadang tergantung lawan bagaimana kami melakukan pressing, tapi itu yang kami lakukan setiap hari di latihan,” kata dia.