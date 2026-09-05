Madura United Vs Persijap, Achsanul Minta Suporter Dukung Penuh dan Jaga Sportivitas

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Presiden Madura United FC Achsanul Qosasi meminta kelompok suporter memberikan dukungan maksimal kepada tim saat mengawali BRI Super League 2026/27.

Pesan tersebut disampaikan Achsanul saat bersilaturahmi dengan representasi Suporter Madura Bersatu (SMB) di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (4/9).

Madura United akan membuka kompetisi dengan menjamu Persijap Jepara di kandang sendiri pada Minggu (6/9) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Achsanul meminta suporter memberikan dukungan penuh kepada Lulinha dan kawan-kawan sepanjang kompetisi. Namun, dukungan itu harus tetap berada dalam koridor sportivitas dan mematuhi regulasi pertandingan.

"Ini klub didirikan dengan serius. Kami minta dukungan penuh suporter dan jangan berbuat sesuatu yang dilarang di dalam stadion," ujar Achsanul dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (5/9).

Menurutnya, dukungan suporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan diharapkan menjadi energi tambahan bagi Laskar Sape Kerrab sepanjang musim.

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Achsanul juga menegaskan Madura United tidak sekadar ingin meramaikan laga pembuka. Tiga poin menjadi target saat menghadapi Persijap.

"Saya berharap tentunya Minggu malam pertandingan bisa berjalan kondusif dan tentunya kita bisa memenangkan pertandingan. Penting bagi Madura, ini adalah pertandingan pertama di kandang," katanya.