Kembali ke Kanjuruhan, Leo Lelis Ungkap Momen Berat Setelah Kalteng FC Kalah 0-4

jatim.jpnn.com, MALANG - Bek asing Isenmulang Kalteng FC Leo Lelis mengakui timnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari Arema FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9).

Empat gol Arema FC dicetak Johan Farizi, Diego Landis, Marcos Vinicius, dan Mauro Zijlstra.

Leo Lelis menilai Isenmulang lengah pada sejumlah momen krusial dan belum mampu mengantisipasi situasi bola mati dengan baik.

"Seperti yang dikatakan pelatih, tim kami masih baru di Super League dan kami masih terus beradaptasi. Hari ini kami memulai pertandingan dengan kebobolan di menit pertama, lalu kembali kemasukan di menit akhir babak pertama," ujar Lelis dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (5/9).

Bek asal Brasil itu secara khusus menyoroti tiga gol Arema yang tercipta melalui skema bola mati. Menurutnya, aspek tersebut harus segera dibenahi sebelum pertandingan berikutnya.

"Kami harus bekerja keras untuk berbenah, terutama dalam mengantisipasi set piece karena kami kebobolan tiga gol dari situasi tersebut," katanya.

Lelis juga menyebut persiapan Isenmulang menghadapi laga perdana sempat terganggu akibat asap di Palangkaraya. Kondisi tersebut membuat tim tidak dapat menjalani latihan secara maksimal selama sepekan terakhir.

Namun, dia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan atas kekalahan dari Arema.