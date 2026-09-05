Kerja Keras di Pramusim, Rivera Pastikan Seluruh Pemain Siap Hadapi Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan status juara Piala Presiden 2026 saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka BRI Super League 2026/27.

Persebaya dijadwalkan melakoni laga tandang di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore.

Gelandang asing Francisco Rivera memastikan seluruh pemain Persebaya siap menghadapi pertandingan tersebut. Menurutnya, persiapan selama pramusim menjadi modal penting bagi skuad Bajul Ijo.

"Ya, kami kerja keras di pramusim ini. Kami di dalam Piala Presiden, di Thailand, kami kerja keras dan sudah siap untuk pertandingan besok. Seperti kata pelatih, kami semua bisa beradaptasi dengan cepat untuk pertandingan besok," kata Rivera dalam konferensi pers, Jumat (4/9).

Rivera menyadari ekspektasi terhadap Persebaya selalu tinggi. Karena itu, pemain bernomor punggung 10 tersebut bertekad memberikan kemampuan terbaik.

"Main di Persebaya selalu ekspektasi tinggi. Musim ini kita sudah siap dan besok akan memberikan 100 persen," ujarnya.

Namun, pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak terlena dengan keberhasilan di turnamen pramusim.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, pencapaian di Piala Presiden tidak otomatis membantu Persebaya saat menjalani kompetisi resmi.