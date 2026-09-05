Baru 10 Hari Gabung, Jefferson Brenes Siap Debut Bersama Bhayangkara FC Lawan Persebaya

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Gelandang anyar Bhayangkara Presisi Lampung FC Jefferson Brenes menyatakan siap memberikan kontribusi maksimal saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Bhayangkara FC dijadwalkan menjamu Persebaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.

Jefferson Brenes menjadi salah satu amunisi baru yang diharapkan mampu memperkuat lini tengah The Guardian. Pemain asal Kosta Rika itu baru sekitar 10 hari bergabung dengan tim.

Namun, pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon tidak mempermasalahkan waktu adaptasi yang relatif singkat tersebut.

Oscar mengatakan kondisi fisik dan ritme pertandingan Brenes tetap terjaga karena sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC, pemain 29 tahun itu masih aktif memperkuat Deportivo Saprissa di kompetisi domestik Kosta Rika.

"Seperti yang saya katakan, saya tidak suka bicara pemain secara individu, tetapi untuk menjawab pertanyaan, tim ini berkembang lewat latihan dan perekrutan pemain baru. Ada yang bergabung 10 hari lalu, ada yang 3 minggu lalu. Namun pemain yang baru bergabung adalah mereka yang bertanding secara reguler," ujar Oscar dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (5/9).

Dia menyebut Brenes telah tampil dalam empat hingga lima pertandingan bersama klub sebelumnya sebelum datang ke Indonesia.

"Dalam kasus Brenes, dia sudah memulai liga di Kosta Rika, bermain empat hingga lima laga, dan datang sebagai pencetak gol terbanyak Liga Kosta Rika. Kondisi fisiknya optimal dan ritmenya terjaga," katanya.