Menang 4-0, Marcos Santos Ungkap Kunci Arema FC Taklukkan Kalteng FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah tampil gemilang dan mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0 pada laga pembuka BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9).

Marcos menilai para pemain mampu menjalankan instruksi dan strategi yang telah disiapkan selama pertandingan.

"Saya mengapresiasi apa yang telah ditunjukkan pemain, mereka bermain luar biasa. Kemudian saya mengapresiasi staf kepelatihan karena bekerja keras menyiapkan semuanya," kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan, Jumat (5/9).

Pelatih asal Brasil itu mengakui Isenmulang mampu memberikan perlawanan, terutama dengan mengandalkan keunggulan dalam duel fisik.

Namun, Arema mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang 90 menit. Instruksi yang diberikan dari pinggir lapangan juga dijalankan dengan baik sehingga Singo Edan mampu mengamankan tiga poin di kandang.

Marcos menyebut kemenangan tersebut tidak lepas dari dukungan Aremania dan Aremanita yang memenuhi stadion.

Menurutnya, kehadiran suporter menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik.

"Dukungan pemain ke-13 memberikan motivasi lebih kepada pemain untuk bermain lebih bagus ketimbang tim lawan," ujarnya.