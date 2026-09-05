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JPNN.com Jatim Olahraga Menang 4-0, Marcos Santos Ungkap Kunci Arema FC Taklukkan Kalteng FC

Menang 4-0, Marcos Santos Ungkap Kunci Arema FC Taklukkan Kalteng FC

Sabtu, 05 September 2026 – 13:08 WIB
Menang 4-0, Marcos Santos Ungkap Kunci Arema FC Taklukkan Kalteng FC - JPNN.com Jatim
Pelatih Arema FC Marcos Santos (kiri), pesepakbola Mauro Zijlstra (tengah), dan asisten pelatih sekaligus penerjemah bahasa Andre Caldas (kanan) saat memberikan keterangan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur setelah pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC, Jumat (4/9/2026). (ANTARA/Ananto Pradana)

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah tampil gemilang dan mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0 pada laga pembuka BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9).

Marcos menilai para pemain mampu menjalankan instruksi dan strategi yang telah disiapkan selama pertandingan.

"Saya mengapresiasi apa yang telah ditunjukkan pemain, mereka bermain luar biasa. Kemudian saya mengapresiasi staf kepelatihan karena bekerja keras menyiapkan semuanya," kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan, Jumat (5/9).

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Pelatih asal Brasil itu mengakui Isenmulang mampu memberikan perlawanan, terutama dengan mengandalkan keunggulan dalam duel fisik.

Namun, Arema mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang 90 menit. Instruksi yang diberikan dari pinggir lapangan juga dijalankan dengan baik sehingga Singo Edan mampu mengamankan tiga poin di kandang.

Marcos menyebut kemenangan tersebut tidak lepas dari dukungan Aremania dan Aremanita yang memenuhi stadion.

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Menurutnya, kehadiran suporter menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik.

"Dukungan pemain ke-13 memberikan motivasi lebih kepada pemain untuk bermain lebih bagus ketimbang tim lawan," ujarnya.

Marcos Santos memuji performa pemain Arema FC setelah menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026/27.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc marcos santos Arema FC vs Kalteng FC BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 isenmulang kalteng fc

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