Hadapi Persebaya, Kiper Bhayangkara FC Awan Setho Tak Pasang Target Pribadi Muluk

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Kiper andalan Bhayangkara Presisi Lampung FC Awan Setho Raharjo memastikan timnya siap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pembuka pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Bhayangkara FC dijadwalkan menjamu Persebaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.

Awan Setho mengatakan proses adaptasi dan penyatuan visi antarpemain berjalan dengan baik. Kehadiran sejumlah pemain baru dan skema yang diterapkan pelatih anyar juga tidak menjadi kendala berarti bagi tim.

"Untuk kekompakan dan adaptasi sekarang sudah berjalan baik ya, tetapi untuk hasilnya nanti kita bisa lihat langsung saja di pertandingan," ujar Awan Setho dalam konferensi pers, Jumat (4/9).

Menurutnya, laga perdana menjadi momentum penting bagi Bhayangkara FC untuk menunjukkan hasil persiapan selama pramusim.

Awan pun tidak memasang target pribadi yang muluk-muluk pada musim baru. Penjaga gawang yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu lebih mengutamakan kontribusinya terhadap kepentingan tim.

"Target pribadi sebenarnya saya ingin di setiap pertandingan bisa bermain baik dan membantu tim, itu saja. Untuk target seperti clean sheet dan lain sebagainya itu bonus, yang penting saya pikir untuk tim dulu," ucapnya.

Bhayangkara FC mengincar hasil positif saat tampil di hadapan pendukung sendiri. Namun, tantangan tidak ringan karena Persebaya datang dengan status sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan.