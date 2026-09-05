Laga Perdana Persik Kediri Dinilai Penting, Imanol Garcia Bicara Skuad Baru

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pertandingan perdana melawan Dewa United Banten FC menjadi laga penting bagi Persik Kediri untuk mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27.

Gelandang bertahan Persik Kediri Imanol Garcia menyebut kemenangan pada laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9), dapat memberikan dampak besar bagi perjalanan Macan Putih sepanjang musim.

"Semua anggota tim, termasuk para pemain sangat antusias menyambut musim baru ini. Apalagi kami main di kandang melawan tim papan atas di Super League," kata Imanol dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (5/9).

Pemain asal Spanyol yang memasuki musim keduanya bersama Persik itu juga menyambut positif kehadiran sejumlah pemain baru, baik lokal maupun asing.

Menurut Imanol, para pemain anyar datang dengan semangat tinggi untuk membantu Persik meraih prestasi pada musim ini.

"Musim ini kami punya banyak teman baru di tim Persik Kediri. Mereka datang dengan spirit tinggi untuk saling membantu tim meraih prestasi. Situasi membuat tim makin bagus," ujarnya.

Di lini tengah, Imanol kini memiliki rekan baru seperti Eduardo Barbosa dan Reno Piscopo. Eduardo merupakan pemain asal Portugal yang musim lalu memperkuat PSBS Biak, sedangkan Piscopo didatangkan dari klub A-League, Melbourne Victory.

Persik juga masih memiliki Jon Toral yang menjadi bagian dari skuad musim ini.