Laga Pembuka, Tavares Ingatkan Sulitnya Laga Tandang Lawan Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares mengingatkan sulitnya laga perdana Super League 2026/2027. Dia meminta anak asuhnya agar bekerja lebih keras.

Diketahui, Persebaya bertanding melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam laga pembuka Super League, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9) besok.

"Saya mengalokasikan pertandingan besok akan berjalan sulit,” kata Tavares saat konferensi pers, Jumat (4/9).

Tavares menyebut timnya harus siap menghadapi sejumlah kemungkinan yang terjadi saat laga berjalan. Sebab, dia tak mempunyai banyak data tentang Bhayangkara.

“Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat secara utuh Bhayangkara dengan karakteristik barunya. Kami harus siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan," ujarnya.

Pelatih asal Portugal itu mengingatkan Persebaya hanya berhasil meraih satu poin dengan hasil 1-1 dalam laga tandang melawan Bhayangkara pada musim sebelumnya.

Di sisi lain, Tim Green Fore malah menelan kekalahan 1-2 ketika melakoni pertandingan kandang melawan Bhayangkara, yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

“Jadi, kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Sejarah pertemuan dan hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah," ujarnya.