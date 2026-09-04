Arema FC Pesta Gol, Isenmulang Dihajar 4-0 di Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil gemilang. Singo Edan menumbangkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9).

Empat gol Arema FC masing-masing dicetak Alfarizie, Diego Landis, Marcos Vinicius, dan Mauro Zijlstra.

Arema langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim tuan rumah mengandalkan kombinasi umpan-umpan pendek yang diarahkan ke kedua sisi sayap untuk membongkar pertahanan Isenmulang.

Hasilnya, Arema sudah membuka keunggulan pada menit keenam melalui kapten tim Alfarizie.

Singo Edan kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-14. Diego Landis mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Gustavo Franca.

Isenmulang sebenarnya mendapat peluang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-23 setelah Vinicius Baiano dilanggar Achmad Maulana di dalam kotak penalti.

Wasit Rio Permana sempat menunjuk titik putih. Namun, setelah meninjau tayangan VAR, keputusan penalti tersebut dianulir.

Arema kembali menambah keunggulan pada masa injury time babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol pada menit ke-45+6 untuk membawa timnya unggul 3-0 hingga turun minum.