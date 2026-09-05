Jelang Lawan Persik, Alta Ballah Bicara Modal Persiapan Panjang Dewa United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Bek kiri Dewa United Banten FC Alta Ballah memastikan seluruh pemain siap menghadapi Persik Kediri pada laga pembuka BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9).

Pemain berusia 25 tahun itu menyadari pertandingan perdana kompetisi selalu memiliki tantangan tersendiri. Namun, persiapan panjang selama pramusim membuat skuad Tangsel Warrior optimistis menatap laga tandang tersebut.

"Untuk persiapan pemain sendiri, kami sudah siap menjalani pertandingan pertama. Pasti akan sulit karena ini pertandingan pertama," kata Alta Ballah dalam konferensi pers prapertandingan dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (5/9).

Menurut Alta, tim pelatih juga telah memberikan persiapan matang dari sisi fisik, taktik, hingga strategi untuk menghadapi laga perdana.

"Sekali lagi kami punya periode latihan yang panjang. Persiapan fisik, juga taktik dan strategi sudah disiapkan oleh pelatih. Jadi, kamibesok tinggal siap untuk menjalani pertandingan pertama," ujar pemilik nomor punggung 37 tersebut.

Dewa United diprediksi mendapat perlawanan ketat dari Persik Kediri yang akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Meski demikian, Alta menegaskan Tangsel Warrior bertekad mengawali kompetisi dengan hasil maksimal dan membawa pulang poin dari Stadion Brawijaya. (mcr12/jpnn)