Dewa United Punya Modal 45 Hari dan 6 Laga Uji Coba Jelang Lawan Persik

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Dewa United Banten FC menyatakan kesiapannya menghadapi Persik Kediri pada laga perdana BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore.

Pelatih anyar Dewa United asal Brasil, Osmar Loss, optimistis timnya mampu mengawali kompetisi dengan hasil positif. Persiapan panjang selama pramusim menjadi modal penting bagi Tangsel Warrior untuk mencuri poin di kandang Macan Putih.

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Kami memiliki waktu yang cukup panjang untuk menjalani latihan. Ini merupakan periode penting untuk menyusun strategi, menanamkan filosofi permainan, dan kami sangat antusias untuk memulai liga esok hari," ujar Osmar Loss dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari laman ileague.id, Jumat (4/9).

Menurut Osmar, masa pramusim selama 45 hari dimanfaatkan untuk mematangkan taktik sekaligus membangun pemahaman pemain terhadap skema permainan yang diinginkannya.

Selama periode tersebut, Dewa United juga menjalani enam pertandingan uji coba.

"Persiapan tim benar-benar luar biasa. Kami memiliki waktu kerja selama 45 hari dan sempat melakoni enam pertandingan uji coba. Kami bisa berbagi serta mentransfer ide bermain kepada para pemain, dan saya pikir saat ini mereka sudah sangat nyaman untuk berlaga di pertandingan resmi," jelasnya.

Osmar mengakui laga perdana kompetisi tetap memiliki tantangan tersendiri. Namun, dia memastikan kendala yang muncul selama pramusim tidak mengganggu kesiapan tim.

"Tentu saja masa pramusim selalu memberikan tantangan. Kami sempat menghadapi beberapa kendala, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding masalah yang umumnya dialami klub-klub saat pra-musim," tuturnya.