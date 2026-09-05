Persebaya Jadi Ujian Bhayangkara FC, Oscar Bruzon Waspadai Status Juara Piala Presiden

jatim.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC menghadapi ujian berat pada pekan pertama BRI Super League 2026/27. The Guardian of Saburai akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon menilai Persebaya merupakan salah satu tim yang patut diwaspadai pada kompetisi musim ini.

Terlebih, Persebaya baru saja meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Performa Bajol Ijo pada musim lalu juga menjadi perhatian Oscar.

“Persebaya adalah tim yang dewasa. Kami harus tampil bagus menghadapi lawan di segala sektor dan aspek. Kita berharap besok dapat meraih poin penuh,” kata Oscar Bruzon saat konferensi pers jelang laga dikutip dari laman ileague.id, Jumat (4/9).

“Selain meraih gelar juara Piala Presiden, Persebaya di musim lalu tampil bagus. Ini yang harus kami waspadai,” imbuh dia.

Pertandingan melawan Persebaya juga menjadi laga perdana Oscar Bruzon sebagai pelatih klub Indonesia. Dia mengaku telah bekerja selama enam pekan bersama Bhayangkara FC dan melihat potensi besar dari skuad yang dimilikinya.

“Saya sudah bekerja enam minggu di sini. Saya melihat potensi anak-anak cukup baik dan kami siap menghadapi BRI Super League 2026/27,” ujarnya.

Oscar juga memastikan seluruh pemainnya siap menghadapi kompetisi, termasuk sejumlah pemain anyar yang baru bergabung.