Persebaya Luncurkan Jersey Player Issue Musim 2026/2027

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya kembali menjalin kerja sama dengan AZA untuk menghadirkan Persebaya Player Issue Jersey 2026/2027, dengan material nyaman untuk para suporter.

Senior Manager Brand AZA dan Persebaya Store Arif Rahman Hakim mengatakan jersey untuk suporter tersebut tidak hanya menyerupai seragam yang dikenakan pemain Bajul Ijo.

“Tapi membawa pendekatan yang berorientasi kebutuhan performa pemain, mulai dari bobot yang sangat ringan, hingga teknologi materialnya yang kuat dan sudah teruji seperti yang dilihat selama ini,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Player Issue Jersey 2026/2027 dibekali sejumlah fitur yang dirancang untuk mendukung aktivitas pemain di lapangan karena dilengkapi teknologi Anti-UV, Anti-Odor dan Quick Dry.

"Kami ingin jersey ini menjadi bukti ketika bicara tentang kualitas dan inovasi, kita tidak harus selalu melihat ke luar negeri. Kami bangga Player Issue Jersey 26/27 ini didesain dan dibuat di Indonesia,” ujarnya.

“Standar dan detail yang kami persiapkan untuk mendekati kebutuhan jersey pemain profesional. Harapannya, kebanggaan itu juga bisa dirasakan oleh setiap orang yang mengenakan jersey ini,” imbuh dia.

Selain itu, jersey tersebut juga dilengkapi Holographic Persebaya Crest untuk memberikan sentuhan eksklusif. Lalu, Flat Knit Collar & Cuff agar konstruksinya nyaman dan fleksibel.

Dari desain, jersey itu mendapat sedikit sentuhan Implora yang menjadi sponsor Persebaya tahun ini. Terdapat aksen gambar kecup bibir di samping logo brand kecantikan itu.