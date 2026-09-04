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Jadi Pemain Asing Ke-11, Lagoa Pilih Persebaya Karena Sejarah

Jumat, 04 September 2026 – 19:27 WIB
Jadi Pemain Asing Ke-11, Lagoa Pilih Persebaya Karena Sejarah - JPNN.com Jatim
Pemain asing Persebaya ke-11, Matheus Lagoa untuk Super Leage 2016/2017 di Surabaya, Jumat (4/9). Foto: Persebaya Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Matheus Vinicius da Silva atau Matheus Lagoa (30) menjadi pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya. Dia mengaku senang bisa bergabung karena klub memiliki sejarah panjang.

Kehadiran Lagoa tersebut bertujuan untuk menambah opsi lini serang tim berjuluk Bajol Ijo itu, dalam mengarungi Super League musim 2026/2027.

“Saya sangat senang bisa mengenakan seragam Persebaya. Saya tahu klub ini memiliki sejarah yang panjang dan struktur yang sangat baik,” kata Lagoa dalam laman resmi Persebaya, Jumat (4/9).

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Lagoa mengaku sempat mempelajari rekam jejak Persebaya ketika menerima penawaran. Akhirnya, dia menyetujui kontrak setelah mengetahui klub itu memiliki sejarah panjang.

“Sebelum datang, saya juga berusaha mempelajari sejarah Persebaya dan melihat bagaimana besarnya klub ini. Itu menjadi salah satu alasan yang membuat saya yakin untuk bergabung,” ujarnya.

Pemain yang biasa berposisi di sektor kanan itu sebelumnya memperkuat Anapolis FC di kompetisi Serie C Liga Brazil. Dia mencatatkan sebanyak 19 gol dari 80 penampilan.

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“Bagi saya, ini juga merupakan kesempatan baru untuk berkarier di luar negeri. Apalagi, Persebaya memiliki suporter yang luar biasa besar dan sangat mencintai sepak bola. Saya melihat bagaimana besarnya dukungan mereka kepada klub," jelasnya.

Lagoa tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya untuk bermain di luar Brazil. Dia juga bisa membalas kepercayaan dan dukungan yang sudah diberikan Persebaya.

Matheus Lagoa jadi pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya dalam mengarungi Super League musim 2026/2027
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TAGS   surabaya Persebaya matheus lagoa super leage

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