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JPNN.com Jatim Olahraga Madura United Vs Persijap, Aji Kusuma Ingin Ulangi Kemenangan Musim Lalu

Madura United Vs Persijap, Aji Kusuma Ingin Ulangi Kemenangan Musim Lalu

Jumat, 04 September 2026 – 20:02 WIB
Madura United Vs Persijap, Aji Kusuma Ingin Ulangi Kemenangan Musim Lalu - JPNN.com Jatim
Madura United menghadapi Persijap pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab punya modal kemenangan 2-1 di Pamekasan musim lalu. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC memiliki modal berharga saat membuka perjalanan di BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Modal tersebut berasal dari catatan pertemuan kedua tim pada musim sebelumnya. Saat bermain di stadion yang sama, Madura United berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2-1.

Dua gol kemenangan Madura United ketika itu dicetak Aji Kusuma dan bek asing Mendonca. Menariknya, kedua pemain tersebut masih menjadi bagian dari skuad asuhan Jose Gomes pada musim 2026/27.

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Aji Kusuma berharap catatan positif tersebut kembali terulang. Penyerang lokal Madura United itu bertekad memberikan kontribusi terbaik saat kembali menghadapi Persijap di venue yang sama.

“Ini laga pertama, yang pasti tidak akan mudah. Tapi kami ingin meraih hasil yang sama dengan musim kemarin,” ujar Aji dikutip dari laman ileague.id, Jumat (4/9).

Tekad serupa disampaikan Mendonca. Bek asing Madura United itu ingin laga pembuka musim 2026/27 berakhir dengan kemenangan.

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Mantan striker Persija Jakarta tersebut juga berharap kemenangan tersebut bisa menjadi hadiah bagi suporter yang datang memenuhi stadion.

“Kami tidak ingin mengecewakan suporter. Ini laga penting dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk hasil yang terbaik,” tuturnya.

Madura United menghadapi Persijap pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab punya modal kemenangan 2-1 di Pamekasan musim lalu.
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TAGS   madura united madura united vs persijap jepara Aji Kusuma Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League

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