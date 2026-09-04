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Arema FC Tak Remehkan Kalteng FC, Marcos Santos Waspadai Serangan Balik

Jumat, 04 September 2026 – 16:30 WIB
Arema FC Tak Remehkan Kalteng FC, Marcos Santos Waspadai Serangan Balik - JPNN.com Jatim
Arema FC tidak meremehkan Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Marcos Santos mewaspadai pertahanan dan serangan balik lawan. Foto: Dok. Ileague.id

jatim.jpnn.com, MALANG - Status sebagai tim promosi BRI Super League 2026/27 tidak membuat Isenmulang Kalteng FC dipandang sebelah mata oleh Arema FC.

Kedua tim akan bertemu pada laga perdana BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) sore.

Meski tampil sebagai tuan rumah, Arema FC tetap menyiapkan pertandingan dengan penuh kewaspadaan. Pelatih Marcos Santos menilai Isenmulang memiliki organisasi permainan yang cukup baik, terutama saat bertahan dan melakukan serangan balik.

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“Mereka tim yang dilatih dengan baik, tim yang mempertahankan pemainnya, punya salah satu pencetak gol terbanyak musim lalu dengan 26 gol," ujar Marcos Santos dikutup dari laman ileague.id , Jumat (4/9).

Pelatih asal Brasil itu juga menyoroti keberadaan sejumlah pemain berpengalaman di skuad Isenmulang, termasuk Makan Konate yang pernah memperkuat Arema FC.

“Pemain yang pernah di sini di Arema FC seperti Konate adalah gelandang teknis, gelandang yang menendang bola dengan baik. Ini adalah tim yang bertahan dengan sangat baik dalam formasi 5-4-1 dan mengeksploitasi transisi,” ucapnya.

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Menurut Marcos, karakter permainan tersebut membuat Isenmulang menjadi lawan yang patut diwaspadai.

“Begitulah permainan lawan di mana mereka mencapai akses ke sana, bermain di luar kandang. Tim yang tahu cara bertahan dengan sangat baik, tahu cara menyerang balik dengan sangat baik,” katanya.

Arema FC tidak meremehkan Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Marcos Santos mewaspadai pertahanan dan serangan balik lawan.
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TAGS   arema fc marcos santos Arema FC vs Kalteng FC serangan balik berita liga 1 Liga 1 Indonesia BRI Super League

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