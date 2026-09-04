Lawan Arema FC, Mundari Karya Soroti Pentingnya Adaptasi Pemain Kalteng Fc

jatim.jpnn.com, MALANG - Isenmulang Kalteng FC siap melakoni laga perdana BRI Super League 2026/27 dengan menghadapi tuan rumah Arema FC. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/9), dengan kickoff pukul 15.30 WIB.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya mengatakan timnya telah mematangkan persiapan untuk menghadapi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurut Mundari, Isenmulang memiliki fondasi dan mentalitas kompetisi yang cukup kuat sejak awal dibentuk.

"Isenmulang ini adalah salah satu tim yang mempunyai DNA yang sangat baik. Tim ini dibentuk dari Liga 3, naik ke Liga 2, dan dari Liga 2 lolos ke Super League. Jadi saya pikir ini hal yang sangat positif, mempunyai DNA yang bagus di dalam berkompetisi," ujar Mundari dikutip dari laman ileague.id, Jumat (4/9).

Untuk mematangkan kesiapan tim, Isenmulang juga menjalani sejumlah pertandingan uji coba melawan klub-klub papan atas.

"Segala persiapan sudah kita jalankan, termasuk beberapa kali uji coba dengan Persita Tangerang, Dewa United FC, dan beberapa tim kasta tertinggi lainnya," jelasnya.

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Namun, Mundari mengakui terdapat perbedaan komposisi dan kedalaman skuad saat Isenmulang tampil di Liga 2 dengan musim ini di Super League.

"Memang agak berbeda tentunya. Pada saat kita di Liga 2, kita masih banyak tergantung kepada pemain lokal. Tetapi di Super League ini agak berbeda, kekuatan pemain asing itu yang mungkin menjadi pembeda," tuturnya.