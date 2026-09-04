Persebaya Datangkan Matheus Lagoa dari Brasil, Begini Rekam Jejaknya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi merekrut pemain asal Brasil Matheus Lagoa untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Lagoa menjadi pemain asing ke-11 yang bergabung dengan skuad Bajul Ijo musim ini.

Kedatangan pemain bernama lengkap Matheus Vinícius da Silva itu diumumkan melalui akun media sosial resmi Persebaya, Kamis (3/9).

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Lagoa memperkuat Anapolis FC di kompetisi Brasileirao Serie C.

“Mohon maaf, Bonek dan Bonita, sudah menunggu lama, saya sudah di sini. Salam Satu Nyali, WANI,” kata Lagoa dalam unggahan Instagram resmi klub @officialpersebaya.

Lagoa menjadi salah satu pemain penting Anapolis pada musim 2025/2026. Pemain yang lahir di Lagoa Vermelha, Brasil, itu mencatatkan 13 gol dan empat assist dari 34 pertandingan di berbagai kompetisi.

Selama memperkuat Anapolis sejak 2024, Lagoa telah mencatatkan 80 penampilan dengan torehan 19 gol dan 11 assist berdasarkan statistik klub.

Sebelum membela Anapolis, pemain berusia 30 tahun tersebut juga pernah memperkuat sejumlah klub Brasil, di antaranya Campinense, Novo Hamburgo, dan Passo Fundo.

Kepindahan ke Persebaya menjadi pengalaman pertama Lagoa bermain di luar Brasil. Dari sisi posisi, Lagoa memiliki fleksibilitas untuk dimainkan sebagai winger kanan maupun bek kanan.