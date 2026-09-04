Marcos Santos Pede Arema FC Jalani Musim Baru Lebih Baik

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC bersiap membuka perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan optimisme tinggi. Pada pekan perdana, Singo Edan akan menjamu tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) sore.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai timnya telah memiliki modal yang cukup untuk menghadapi musim baru. Meski belum semua pemain berada dalam kondisi siap sepenuhnya, pelatih asal Brasil itu percaya komposisi yang dimiliki mampu membentuk tim kompetitif.

“Filosofi saya baik, tim berada di level yang bagus. Saya percaya bahwa kita memang belum memiliki semua pemain yang siap sedia, tapi tim sudah masuk di putaran pertama dengan formasi kompetitif di rumah, menghormati lawan, tapi sadar akan tanggung jawab di pertandingan pertama ini,” tutur Marcos dikutip dari laman ileague.id

Marcos menyadari laga perdana selalu memiliki tantangan tersendiri. Tekanan untuk meraih hasil positif, atmosfer kompetisi resmi, hingga proses adaptasi pemain terhadap ritme pertandingan menjadi hal yang harus dihadapi.

Karena itu, Arema FC tidak ingin hanya mengandalkan persiapan taktik. Marcos meminta para pemain menunjukkan mentalitas berbeda dan membawa perkembangan positif dibandingkan musim lalu.

“Kami punya grup yang kompetitif, grup yang seimbang sejak awal kompetisi, dan kepastian serta keyakinan bahwa Arema FC di musim ini akan menjalani musim yang lebih baik daripada musim lalu,” kata Marcos.

Arema FC juga memiliki catatan positif dalam laga kandang perdana selama lima musim terakhir.

Namun, Marcos tidak ingin catatan tersebut membuat anak asuhnya terlena. Menurut dia, setiap musim memiliki cerita dan tantangan yang berbeda.