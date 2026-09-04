Makan Konate Hadapi Mantan Klub, Targetkan Poin Penuh di Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Gelandang asing Isenmulang Kalteng FC Makan Konate siap menghadapi mantan klubnya, Arema FC, pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/9).

Konate bukan sosok asing bagi Aremania. Gelandang asal Mali itu pernah memperkuat Arema FC pada Juli 2018 hingga akhir musim 2019.

Kini, Konate harus kembali ke Kanjuruhan dengan status sebagai lawan.

Walakin, pemain berpengalaman tersebut mengaku antusias bisa kembali bermain di Malang. Dia menegaskan bakal tetap profesional dan fokus membela Isenmulang.

"Saya senang sekali balik di Malang. Lawan Arema FC juga saya profesional. Sepak bola seperti itu. Mungkin itu yang sudah dulu, tapi sekarang saya lagi di Isenmulang. Saya lagi fokus sama Isenmulang," kata Konate dikutip dari laman ileague.id. Jumat (4/9).

Menghadapi laga pembuka musim, Konate menyadari Arema FC bukan lawan yang mudah. Menurut dia, Singo Edan merupakan tim yang sudah lama berkiprah di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Isenmulang datang ke Malang dengan target sekadar tampil. Konate memastikan timnya berambisi membawa pulang poin dari Kanjuruhan.

"Kami datang di Malang, kami tahu Arema tim yang sudah lama di Super League. Kami insyaallah datang di sini untuk cari poin. Kita sudah siap untuk hadapi Arema FC," ucapnya.