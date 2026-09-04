Jose Gomes Ungkap Perkembangan Tim Madura United Jelang Laga Lawan Persijap Jepara

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC memastikan kesiapan menghadapi Persijap Jepara pada laga perdana BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan persiapan tim menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan.

Menurut dia, para pemain semakin matang dan mulai memahami skema permainan yang diinginkan tim pelatih.

“Kami sudah bersiap secara maksimal hingga hari ini. Melihat progres pemain kian matang dan mereka juga lebih paham dengan apa yang kami mau,” kata Jose Gomes, Kamis (3/9).

Jose Gomes menyadari Persijap Jepara bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Karena itu, dia meminta para pemain mampu menerjemahkan hasil latihan ke dalam pertandingan.

Kematangan dalam memahami instruksi, menjaga intensitas permainan, serta konsisten menjalankan strategi menjadi modal penting Laskar Sape Kerrab.

Jose Gomes berharap perkembangan yang ditunjukkan selama masa persiapan tidak berhenti pada sesi latihan. Dia ingin progres tersebut terlihat dalam performa Madura United saat menghadapi Persijap.