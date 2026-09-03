Hadapi Arema FC, Pelatih Isenmulang Kalteng FC Andalkan Pemain Asing

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya menilai adaptasi pemain asing menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi Arema FC pada laga tandang perdana Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9).

Menurut Mundari, kemampuan pemain asing beradaptasi dengan kompetisi sepak bola Indonesia akan berpengaruh terhadap performa tim pada pertandingan tersebut.

"Pemain asing cepat beradaptasi dengan kompetisi karena adaptasi menjadi kunci bagi kami untuk memenangkan pertandingan," kata Mundari saat konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Kamis (3/9).

Isenmulang Kalteng FC memiliki sejumlah pemain asing untuk mengarungi kompetisi musim ini. Namun, tidak seluruhnya memiliki pengalaman bermain di Indonesia.

Empat pemain yang sudah pernah merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Tanah Air ialah Leo Lelis, Douglas Cruz, Makan Konate, dan Adilson Silva.

Sementara itu, Rafael Ribeiro, Modou Manneh, Kenji Nishioka, Adriel Fernandez, Vinicius Baiano, dan Sergio Mendoca akan menjalani musim perdana mereka di Super League.

Mundari mengatakan persiapan tim telah dilakukan secara maksimal menjelang kompetisi. Selain latihan, Isenmulang Kalteng FC juga menjalani sejumlah pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.

Dia optimistis materi pemain yang dimiliki timnya mampu meredam kekuatan Arema FC.