Arema FC Tak Mau Main Aman, Marcos Santos Bidik Kemenangan di Laga Perdana

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta anak asuhnya tampil agresif saat menghadapi tim promosi Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9).

Marcos menekankan kepada para pemain agar mampu memaksimalkan setiap peluang yang didapat menjadi gol. Menurut dia, efektivitas di depan gawang menjadi salah satu kunci Arema FC untuk menjaga peluang meraih kemenangan pada pertandingan pembuka musim.

"Jadi, lebih berorientasi mencetak gol," kata Marcos saat konferensi pers di kantor manajemen Arema FC di Kota Malang, Kamis.

Dia mengatakan seluruh persiapan tim berjalan lancar. Para pemain juga dipastikan siap menghadapi laga perdana di kandang.

Marcos menyadari hasil positif pada pertandingan pertama musim dapat memberikan dampak terhadap perjalanan tim pada pekan-pekan berikutnya. Terlebih, persaingan di Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat.

Musim ini menjadi tahun kedua Marcos Santos menangani Arema FC. Dia berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap performa tim di lapangan.

Karena itu, Marcos menuntut para pemain menjaga konsistensi penampilan sepanjang kompetisi. Dia juga memasang target agar Arema FC mengakhiri musim dengan posisi yang lebih baik dibandingkan kompetisi sebelumnya.

Pada Super League 2025/2026, Arema FC mengakhiri kompetisi di posisi kesembilan dengan koleksi 48 poin dari 34 pertandingan.