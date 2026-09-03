Bahlil Mini Soccer 2026 Zona Madiun Raya Dibuka, Golkar Tekuk PKB 3-2

jatim.jpnn.com, MADIUN - Turnamen Bahlil Mini Soccer 2026 memasuki babak penyisihan Zona 2 Madiun Raya. Kompetisi kategori U-17 yang memperebutkan Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu resmi dibuka di Gontor Mini Soccer, Kabupaten Ponorogo, Kamis (3/9).

Pembukaan ditandai dengan pertandingan persahabatan antara tim Partai Golkar dan PKB Ponorogo. Laga berlangsung kompetitif. Tim Golkar akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2.

Meski demikian, hasil pertandingan bukan menjadi tujuan utama. Laga persahabatan tersebut sekaligus menjadi ajang komunikasi dan memperkuat soliditas antarpartai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Kegiatan itu dihadiri Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ponorogo.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi mengatakan, Zona 2 Madiun Raya diikuti 16 tim tingkat SMA sederajat. Peserta berasal dari enam wilayah, yakni Pacitan, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, dan Magetan.

Menurut Ali, Bahlil Mini Soccer tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga. Turnamen tersebut juga menjadi upaya Partai Golkar menghadirkan kegiatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Dia menilai mini soccer semakin diminati anak muda dan telah menjadi bagian dari gaya hidup yang mendorong pola hidup sehat.

"Bahlil Mini Soccer ini digelar untuk mewadahi perubahan gaya hidup anak muda yang mulai terbangun kesadaran pola hidup sehat. Mini soccer sudah menjadi gaya hidup bagi generasi muda di Jawa Timur," kata Ali di sela membuka pertandingan Zona 2 Madiun Raya.