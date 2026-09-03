Pelatih Iwan Setiawan Meninggal Dunia, Persebaya Berduka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya berduka, mantan pelatih Iwan Setiawan (63) dikabarkan meninggal dunia, Kamis (3/9). Sosoknya dikenang saat menukangi tim berjuluk Bajol Ijo itu pada 2017.

Persebaya menyampaikan kabar duka atas kepergian Iwan melalui unggahan Instagram resminya di @officialpersebaya. Terlihat foto pelatih senior itu dengan latar belakang Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Keluarga besar Persebaya mengucapkan duka cita mendalam atas berpulangnya Coach Iwan Setiawan,” tulis Persebaya dalam akun resminya.

Pria yang khas dengan kaca matanya itu merupakan juru taktik pertama ketika Persebaya baru kembali ke Liga 2. Meski tak lama, Iwan dianggap sebagai peletak pondasi tim.

“Almarhum adalah pelatih perdana Persebaya saat kembali ke kancah sepak bola tanah air pada Liga 2 musim 2017,” ujarnya.

“Coach Iwan adalah peletak pondasi tim Persebaya kala itu, hingga juara Liga 2 di akhir musim tersebut,” imbuhnya.

Persebaya mengenang Iwan merupakan seorang pelatih dengan perilaku baik. Tim tersebut juga mendoakannya agar mendapatkan tempat terbaik di sisi tuhan.

Kami bersaksi Coach Iwan orang baik. Insyallah Coach Iwan husnul khotimah,” ungkapnya.