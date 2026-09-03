JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Alex Martins Diragukan Tampil, Persebaya Siapkan Opsi Lain Lawan Bhayangkara FC

Alex Martins Diragukan Tampil, Persebaya Siapkan Opsi Lain Lawan Bhayangkara FC

Kamis, 03 September 2026 – 16:10 WIB
Alex Martins Diragukan Tampil, Persebaya Siapkan Opsi Lain Lawan Bhayangkara FC - JPNN.com Jatim
Kondisi Alex Martins masih dipantau Persebaya menjelang laga perdana BRI Super League 2026/27 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi sejumlah pemain menjadi perhatian Persebaya Surabaya menjelang laga perdana BRI Super League 2026/27.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares masih memantau perkembangan pemain yang sedang menjalani pemulihan sebelum menentukan skuad untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Persebaya akan melakoni laga pekan pertama di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9) malam. Meski waktu pertandingan semakin dekat, Tavares belum ingin terburu-buru mengambil keputusan mengenai pemain yang akan dibawa ke pertandingan.

Baca Juga:

“Ya, ada beberapa pemain yang cedera. Beberapa sudah mulai berlatih tapi belum 100 persen. Kita lihat hari ini, besok, dan lusa bagaimana perkembangan mereka untuk menentukan apakah bisa masuk skuad atau tidak,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (3/9).

Tim pelatih terus memantau kondisi para pemain. Tavares tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan pemain yang belum benar-benar siap. Salah satu pemain yang masih menjadi perhatian ialah Alex Martins.

“Dia tidak ada di sini hari ini, jadi kita lihat besok apakah dia bisa bergabung atau tidak,” kata pelatih asal Portugal tersebut.

Baca Juga:

Mengenai kemungkinan absennya Alex, Tavares belum bisa memberikan kepastian.

“Kami belum tahu pasti apakah Alex absen atau tidak, tetapi tentu kami harus punya plan A, B, dan C. Kami punya pemain lain yang bisa mengisi posisi striker,” tuturnya.

Kondisi Alex Martins masih dipantau Persebaya menjelang laga perdana BRI Super League 2026/27 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   alex martins pemain asing persebaya debut alex martins Bernardo Tavares berita liga 1 BRI Super League

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU