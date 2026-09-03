Alex Martins Diragukan Tampil, Persebaya Siapkan Opsi Lain Lawan Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi sejumlah pemain menjadi perhatian Persebaya Surabaya menjelang laga perdana BRI Super League 2026/27.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares masih memantau perkembangan pemain yang sedang menjalani pemulihan sebelum menentukan skuad untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Persebaya akan melakoni laga pekan pertama di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9) malam. Meski waktu pertandingan semakin dekat, Tavares belum ingin terburu-buru mengambil keputusan mengenai pemain yang akan dibawa ke pertandingan.

“Ya, ada beberapa pemain yang cedera. Beberapa sudah mulai berlatih tapi belum 100 persen. Kita lihat hari ini, besok, dan lusa bagaimana perkembangan mereka untuk menentukan apakah bisa masuk skuad atau tidak,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (3/9).

Tim pelatih terus memantau kondisi para pemain. Tavares tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan pemain yang belum benar-benar siap. Salah satu pemain yang masih menjadi perhatian ialah Alex Martins.

“Dia tidak ada di sini hari ini, jadi kita lihat besok apakah dia bisa bergabung atau tidak,” kata pelatih asal Portugal tersebut.

Mengenai kemungkinan absennya Alex, Tavares belum bisa memberikan kepastian.

“Kami belum tahu pasti apakah Alex absen atau tidak, tetapi tentu kami harus punya plan A, B, dan C. Kami punya pemain lain yang bisa mengisi posisi striker,” tuturnya.