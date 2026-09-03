Stadion Brawijaya Lolos Verifikasi I.League, Ada Lampu 1.600 Lux dan Pagar Baru

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Stadion Brawijaya Kota Kediri dipastikan lolos verifikasi operator kompetisi I.League dan siap menjadi markas Persik Kediri pada BRI Super League 2026/27.

Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo mengatakan kelolosan tersebut didukung sejumlah perbaikan fasilitas stadion yang dilakukan menjelang kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Salah satu fasilitas yang mendapat pembenahan ialah tempat duduk penonton. Stadion Brawijaya kini telah dilengkapi single seat sebagai salah satu persyaratan venue klub Super League.

"Kami udah pasang single seat sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki venue kandang klub Super League. Kita pakai kursi ungu sebagai warna kebesaran Persik Kediri. Musim ini penonton lebih nyaman menyaksikan pertandingan di stadion," kata Tri Widodo dikutip dari laman ileague.id, Kamis (3/9).

Perbaikan juga dilakukan pada sistem penerangan stadion.

Jumlah pencahayaan ditingkatkan dari sebelumnya 1.200 lux menjadi 1.600 lux.

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"Persik Kediri berterima kasih kepada Pemkot Kediri sebagai pemilik stadion telah menambah jumlah lux lampu. Angka 1.600 lux batas minimal untuk menerangi lapangan," jelasnya.

Tri Widodo mengatakan peningkatan kapasitas lampu masih akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 1.800 lux.