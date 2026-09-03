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Arema FC Bidik Tiga Poin, Mauro Zijlstra Berpeluang Debut di Kanjuruhan

Kamis, 03 September 2026 – 13:32 WIB
Arema FC Bidik Tiga Poin, Mauro Zijlstra Berpeluang Debut di Kanjuruhan - JPNN.com Jatim
Mauro Zijlstra bergabung dengan Arema FC dengan status pinjaman dari Persija Jakarta. Striker 21 tahun itu diproyeksikan memperkuat lini depan Singo Edan. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC bertekad mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif.

Tim berjuluk Singo Edan itu membidik tiga poin saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan perdana di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/9) sore.

Pertandingan tersebut menjadi ujian pertama Arema FC setelah menjalani rangkaian persiapan pramusim.

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Pelatih Arema FC Marcos Santos Goncalves mengingatkan anak asuhnya bahwa laga perdana memiliki tekanan tersendiri.

Karena itu, dia meminta para pemain menjaga konsentrasi sejak menit awal.

Bermain di kandang memang menjadi keuntungan bagi Arema FC. Namun, tuntutan memberikan hasil terbaik di hadapan Aremania juga menghadirkan tekanan tersendiri.

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“Setiap laga pertama di kompetisi apa pun, selalu menjadi laga yang berat, baik itu di piala domestik maupun liga,” kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Kamis (3/9).

Di tengah persiapan menghadapi laga perdana, sektor penyerangan menjadi salah satu perhatian Marcos Santos.

Arema FC membidik tiga poin saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Mauro Zijlstra berpeluang debut.
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TAGS   arema fc mauro zijlstra BRI Super League Arema FC vs Kalteng FC Liga 1 Indonesia berita liga 1 marcos santos

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