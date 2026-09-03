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Persebaya Hadapi Bhayangkara FC Sore Hari, Tavares Waspadai 2 Hal Ini

Kamis, 03 September 2026 – 13:08 WIB
Persebaya Hadapi Bhayangkara FC Sore Hari, Tavares Waspadai 2 Hal Ini - JPNN.com Jatim
Persebaya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Bernardo Tavares mewaspadai cuaca dan kondisi lapangan. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya membuka perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC, Sabtu (5/9) sore.

Jelang laga pekan perdana tersebut, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak hanya mempersiapkan strategi untuk menghadapi kekuatan lawan.

Pelatih asal Portugal itu juga mengantisipasi faktor cuaca dan kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

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Laga tersebut berpotensi menghadirkan kondisi berbeda dibandingkan sebagian besar pertandingan pramusim yang dijalani Persebaya.

Pasalnya, selama masa persiapan, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut lebih banyak menjalani pertandingan pada malam hari.

Karena itu, Tavares mulai mengubah waktu latihan agar para pemain bisa beradaptasi dengan kondisi yang kemungkinan dihadapi saat pertandingan.

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“Pertandingan nanti kemungkinan dilakukan sore hari, mungkin akan panas. Jadi, kami mencoba berlatih lebih awal. Target kami adalah melakukan adaptasi yang baik terhadap cuaca," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (3/9).

Selain cuaca, kondisi rumput Stadion PKOR Sumpah Pemuda juga menjadi perhatian mantan pelatih PSM Makassar tersebut.

Persebaya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27. Bernardo Tavares mewaspadai cuaca dan kondisi lapangan.
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya vs Bhayangkara FC kondisi lapangan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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