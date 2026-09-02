Madura United Turunkan Harga Tiket, Suporter Diminta Ramaikan 17 Laga Kandang

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menurunkan harga tiket kategori ekonomi untuk pertandingan kandang musim 2026/27.

Harga tiket ekonomi yang sebelumnya Rp50 ribu kini dipangkas menjadi Rp30 ribu. Sementara itu, harga tiket kategori VIP tetap Rp100 ribu dan VVIP Rp150 ribu.

Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memperluas akses masyarakat Madura menyaksikan pertandingan Laskar Sape Kerrab secara langsung di stadion.

“Kami putuskan untuk menurunkan harga tiket. Harapan kami, ini bisa membuat jangkauan suporter dan masyarakat Madura bisa lebih luas lagi,” kata Achsanul Qosasi dikutip dari laman ileague.id, Rabu (2/9).

Menurut Achsanul, sepak bola dan Madura United bukan hanya milik kelompok tertentu. Karena itu, manajemen ingin pertandingan kandang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Sepak bola dan Madura United merupakan sajian untuk semua kalangan, kami ingin merangkul semuanya,” imbuhnya.

Dia berharap penurunan harga tiket tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Dukungan suporter di stadion dinilai penting bagi perjalanan Madura United dalam mengarungi kompetisi musim 2026/27.

Terlebih, Madura United akan menjalani 17 pertandingan kandang sepanjang musim. Kehadiran suporter diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Jose Gomes saat bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.