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Persebaya Waspadai Pelatih Baru Bhayangkara FC di Laga Perdana, Ini Kata Tavares

Rabu, 02 September 2026 – 09:34 WIB
Persebaya Waspadai Pelatih Baru Bhayangkara FC di Laga Perdana, Ini Kata Tavares - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares di Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (1/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares mewaspadai pelatih baru Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat laga pembuka Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9).

Tavares mengatakan Persebaya memang menunjukkan performa bagus selama pertandingan pramusim. Namun, pelatih baru Bhayangkara FC harus tetap diwaspadai.

?"Apabila mereka mengganti pelatih yang sudah menunjukkan performa bagus di liga, ini berarti pelatih yang datang lebih baik,” kata Tavares di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu (1/9).

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“Jadi, saya rasa itu bukan keuntungan. Mereka lebih diuntungkan daripada kita,” imbuh dia.

Selain itu, Bhayangkara FC juga lebih memiliki keuntungan karena bisa menganalisis permainan Persebaya dalam berbagai laga, melalui rekaman yang tersebar di YouTube.

"Kami mengenal para pemainnya, tetapi kami tidak dapat mengetahui banyak hal tentang bagaimana pelatih ini ingin bermain," ujarnya.

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Tavares menyebut Bhayangkara Presisi Lampung FC masih mempertahankan sejumlah kuncinya. Kehadiran pemain baru asal Denmark, Anton Sojberg juga patut diperhitungkan.

“Mereka membawa pemain bagus yang sudah berpengalaman dari Super League di Indonesia. Mereka juga bawa pemain bagus dari luar negeri yang memiliki CV bagus,” jelasnya.

Persebaya Surabaya waspadai pelatih Bhayangkara FC saat melakoni laga perdana di Super League.
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TAGS   Persebaya Bhayangkara FC bernado tavares BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 pelatih Bhayangkara FC

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