Tiket Arema FC di Kanjuruhan Tak Naik, Cek Harga Semua Tribun dan Family Bundling

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC memastikan harga tiket pertandingan kandang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang untuk kompetisi BRI Super League 2026/2027 tidak mengalami perubahan.

Harga tiket yang diberlakukan sama seperti musim 2025/2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian sekaligus kemudahan bagi Aremania yang ingin menyaksikan langsung pertandingan Singo Edan di stadion.

"Kami mempertahankan harga yang sama seperti musim lalu karena ingin memberikan kepastian dan kemudahan bagi Aremania untuk datang langsung ke Stadion Kanjuruhan," kata Head Public Relations & Marcomm Arema FC Munif Wakid di Kota Malang, Minggu (30/8).

Untuk kategori tribun ekonomi utara dan selatan, harga tiket dipatok Rp125 ribu. Tiket tribun utama timur dibanderol Rp150 ribu. Adapun tiket VIP B dijual Rp250 ribu, VIP A Rp300 ribu, dan VVIP Rp450 ribu.

Munif mengatakan kebijakan mempertahankan harga tiket tersebut menjadi bagian dari strategi manajemen Arema FC dalam menyambut kompetisi musim baru.

Dia berharap harga yang tetap dapat menjaga sekaligus meningkatkan antusiasme Aremania untuk memberikan dukungan langsung kepada tim di Stadion Kanjuruhan.

"Kami berharap dengan harga yang tetap, semakin banyak Aremania yang bisa hadir di stadion. Dukungan dari tribun tentu menjadi bagian penting bagi tim dalam menjalani kompetisi Super League 2026/2027," ujarnya.

Selain tiket reguler, manajemen Arema FC juga menyediakan program Family Bundling bagi suporter yang ingin menonton pertandingan bersama keluarga.