Bima Sakti Pede Persela Promosi ke Liga 1, Skuad Laskar Joko Tingkir Dinilai Lebih Komplet

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti optimistis timnya mampu bersaing di kompetisi Championship 2026/2027 dan mewujudkan target promosi ke Super League musim berikutnya.

Bima menilai komposisi skuad Persela musim ini lebih komplet dibandingkan sebelumnya. Kehadiran pemain yang mampu bermain di sejumlah posisi juga memberikan lebih banyak pilihan strategi bagi tim pelatih.

"Kami optimistis sekali. Saya melihat materi pemain sekarang lebih komplet, dan bagus-bagus," ujar Bima Sakti di Lamongan, Minggu (30/8).

Menurut dia, target Persela tidak berubah, yakni merebut tiket promosi ke Super League.

"Target kami tidak berubah, yakni promosi ke Super League (Liga 1) dan harus menjadi motivasi pemain," katanya.

Optimisme tersebut semakin menguat setelah Persela meraih kemenangan dalam laga uji coba perdananya.

Laskar Joko Tingkir menundukkan PSPS Pekanbaru dengan skor 1-0 di Stadion Surajaya Lamongan, Sabtu (29/8) malam. Gol tunggal Persela dicetak pemain putra daerah sekaligus kapten tim, Dendy Sulistyawan.

Meski meraih kemenangan, Bima Sakti masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi. Dia menyoroti kondisi fisik pemain, kekompakan lini tengah, serta koordinasi antarlini.