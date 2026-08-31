Persebaya Kejar 100th Glory, Azrul Ananda Bicara Tim, Bonek hingga Kerugian Rp20 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya terus memperkuat fondasi klub dan membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan target 100th Glory.

CEO Persebaya Azrul Ananda mengatakan penguatan klub tidak hanya dilakukan melalui perekrutan pemain, tetapi juga pembinaan pemain muda dan pengembangan berbagai aspek pendukung tim.

"Persebaya selama ini fokus pada pembinaan pemain-pemain muda," kata Azrul dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Minggu (30/8).

Menurut Azrul, investasi klub juga mencakup pengembangan tim kepelatihan, infrastruktur sports science, sistem scouting, departemen analis, hingga berbagai aspek lain yang mendukung performa tim.

Selain memperkuat fondasi internal, Persebaya juga terus membangun hubungan dengan Bonek melalui sosialisasi dan edukasi positif mengenai dukungan terhadap tim.

Azrul mengungkapkan berbagai kejadian yang merugikan klub dalam sembilan tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar Rp20 miliar. Kerugian tersebut, kata dia, antara lain berasal dari denda, kehilangan pendapatan akibat laga usiran, hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store.

Dia mencontohkan pelanggaran berupa penyalaan flare yang dapat membuat klub dikenai denda sedikitnya Rp50 juta.

"Dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk kegiatan positif lainnya, termasuk mendukung operasional Bonek Panti. Namun, yang pasti Bonek adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Persebaya," ujarnya.