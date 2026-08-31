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Reno Piscopo Gabung Persik Kediri, Eks Melbourne Victory yang Bisa Main di 4 Posisi

Senin, 31 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Reno Piscopo Gabung Persik Kediri, Eks Melbourne Victory yang Bisa Main di 4 Posisi - JPNN.com Jatim
Persik Kediri mendatangkan Reno Piscopo untuk memperkuat lini serang menjelang Super League 2026/27. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri kembali menambah kekuatan menjelang kompetisi Super League 2026/27. Macan Putih mendatangkan pemain asal Australia-Italia Reno Piscopo untuk memperkuat lini serang.

Pemain berusia 28 tahun tersebut musim lalu memperkuat Melbourne Victory di kompetisi A-League.

Kehadiran Reno membuat Persik kini memiliki enam pemain dengan karakter menyerang. Dia akan bersaing dengan Jon Toral, Ernesto Gomez, Ezra Walian, Sergio Castel, dan Jose Enrique untuk mendapatkan tempat di skuad utama.

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Reno memiliki keunggulan karena mampu bermain di sejumlah posisi. Pemain yang memiliki paspor Australia dan Italia itu dapat beroperasi sebagai gelandang serang, winger kanan maupun kiri, serta penyerang.

Reno mengaku telah berdiskusi dengan pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengenai filosofi dan gaya permainan yang akan diterapkan tim.

Menurut dia, pemahaman tersebut akan membantunya beradaptasi dengan cepat di klub barunya.

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"Pelatih memberitahu tentang filosofi, gaya permainan, dan apa yang dia ingin lakukan bersama tim. Apalagi saya juga sangat berminat untuk bermain di Asia. Jadi, bergabung dengan Persik adalah waktu yang sangat tepat," kata Reno dikutip dari laman ileague.id, Senin (31/8).

Pemain kelahiran Melbourne tersebut datang dengan tekad memberikan kontribusi maksimal bersama Persik.

Persik Kediri mendatangkan Reno Piscopo untuk memperkuat lini serang menjelang Super League 2026/27. Dia musim lalu bermain di Melbourne Victory.
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TAGS   Persik Kediri reno piscopo pemain asing persik BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 melbourne victory macan putih

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