Kick Off Besok, Mini Soccer Golkar Jatim Diikuti 176 Tim Berebut Hadiah Rp 188,5 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar turnamen mini soccer antarpelajar SMA/sederajat se-Jawa Timur. Turnamen bertajuk Bahlil Mini Soccer Asyik Menuju Puncak tersebut digelar di 11 zona dan diikuti 176 tim.

Dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 2.600 pemain dan official, turnamen tersebut ditargetkan menjadi salah satu turnamen mini soccer pelajar terbesar di Jawa Timur.

Ketua Pelaksana Bahlil Mini Soccer Asyik Menuju Puncak DPD Partai Golkar Jawa Timur Arif Fathoni mengatakan babak penyisihan akan digelar secara serentak di sejumlah daerah, sedangkan babak final berlangsung di Surabaya.

"Babak penyisihan kita gelar di 11 zona. Sedangkan babak final di Surabaya," kata Arif Fathoni, Minggu (30/8).

Sebanyak 11 zona tersebut meliputi Malang, Madiun, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Mojokerto, Surabaya, Madura, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Masing-masing zona akan mempertandingkan 16 tim yang berasal dari wilayah masing-masing.

Arif mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar yang jatuh pada 20 Oktober mendatang. Pelaksanaan turnamen dimulai pada akhir Agustus 2026. Kick off dijadwalkan berlangsung di Zona 1 Malang pada 31 Agustus 2026.

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"Kick off 31 Agustus 2026 di zona Malang," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, babak final dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada 18-19 Oktober 2026. Babak final akan mempertemukan para juara dari 11 zona. Para peserta akan memperebutkan Piala Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.