Madura United Menang atas Barito Putera, Manuel Gomes Langsung Bidik Poin Penuh

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United FC menutup pemusatan latihan di Yogyakarta dengan hasil positif. Laskar Sape Kerrab mengalahkan Barito Putera dengan skor 1-0 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (29/8).

Pelatih Madura United FC Manuel Gomes da Silva menilai performa anak asuhnya menunjukkan perkembangan positif selama menjalani rangkaian pemusatan latihan.

"Permainan para pemain sudah menunjukkan kualitas yang lebih baik. Kami senang dengan hasil ini, dan ini sebagai bekal bagus untuk menghadapi kompetisi 2026-2027 kali ini," kata Gomes.

Pertandingan melawan Barito Putera menjadi uji coba keempat yang dijalani Madura United selama persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Sebelumnya, Laskar Sape Kerrab telah menjalani pertandingan uji coba menghadapi Java United FC, Borneo FC, dan Deltras FC.

Gomes mengatakan timnya tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga perkembangan pola permainan para pemain.

"Dari sisi pola permainan, para pemain kami sudah menunjukkan performa yang lebih baik," ujarnya.

Setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Yogyakarta, Madura United akan kembali ke Bangkalan.