Pickleball Makin Populer, 850 Peserta dari 6 Negara Bertanding di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eastjava Pickleball Championship (EPC) Piala Gubernur Jawa Timur 2026 berlangsung meriah di Surabaya. Sekitar 850 peserta dari Indonesia dan sejumlah negara ambil bagian dalam kejuaraan tersebut.

Peserta dari Australia, Prancis, Belanda, China, hingga Rusia turut meramaikan ajang yang menjadi salah satu upaya mendorong perkembangan olahraga pickleball di Jawa Timur.

Ketua Pengprov Indonesia Pickleball Federation (IPF) Jawa Timur Syaqif Constantin Arsalan mengatakan EPC Piala Gubernur Jatim 2026 mempertandingkan 17 kategori dengan total hadiah mencapai Rp120 juta.

"Kejuaraan ini mempertandingkan 17 kategori dengan total hadiah mencapai Rp120 juta," kata Syaqif di Surabaya, Sabtu (29/8).

Menurut Syaqif, kehadiran pemain dari berbagai negara menjadi kesempatan bagi atlet Indonesia, khususnya Jawa Timur, untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi pemain dengan level permainan yang berbeda.

Selain menjadi ajang kompetisi, EPC Piala Gubernur Jatim juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pickleball di Jawa Timur, mulai dari tingkat akar rumput hingga pembinaan prestasi.

Syaqif menyebut kepengurusan IPF saat ini telah terbentuk di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Infrastruktur pendukung juga terus bertambah.

Dia mengatakan setiap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki sedikitnya empat lapangan pickleball.