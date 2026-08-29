Persebaya Rampungkan TC di Thailand, Begini Kondisi Tim Jelang Super League 2026/27

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand sebagai persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Selama sembilan hari, skuad Bajul Ijo menjalani berbagai program yang telah disiapkan tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik, pemusatan latihan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kekompakan dan menjaga ritme permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Super League 2026/27 dijadwalkan bergulir mulai 4 September mendatang.

Pelatih Fisik Persebaya Diogo Carvalho mengatakan program latihan selama berada di Thailand tetap mengacu pada metodologi yang sebelumnya diterapkan ketika tim berlatih di Surabaya.

"Kami tetap berlatih dengan prinsip yang sama dan memperhatikan aspek pencegahan cedera," kata Diogo dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (29/8).

Menurut pelatih asal Portugal itu, perbedaan utama terletak pada volume latihan dan frekuensi sesi. Padatnya agenda selama TC membuat beban latihan pemain disesuaikan dengan jadwal pertandingan pramusim.

"Di Surabaya, kami beberapa kali menjalani latihan ganda atau double session. Selama di Thailand, frekuensinya lebih banyak karena kami juga memiliki lebih banyak pertandingan selama pramusim dan pemusatan latihan," ujar Diogo.

Peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu hasil penting yang ingin dibawa Persebaya dari Thailand. Hal itu menjadi perhatian karena tim sebelumnya telah menjalani rangkaian pramusim yang cukup padat.