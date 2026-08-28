Bukan Sekadar Jersey, Ini Makna di Balik 3 Seragam Baru Madura United

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC resmi memperkenalkan tiga jersey terbaru yang akan digunakan untuk mengarungi Super League 2026/27. Jersey home, away, dan third Laskar Sape Kerrab tersebut diperkenalkan pada Kamis (27/8), hasil kolaborasi dengan X-Ten Indonesia sebagai apparel resmi Madura United musim ini.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina yang juga menjadi desainer jersey home dan away mengatakan, desain ketiga jersey tersebut membawa pesan tentang keberanian, keteguhan, dedikasi, serta keterikatan klub dengan budaya dan identitas masyarakat Madura.

Untuk jersey home, Madura United mengusung pola loreng merah putih yang diadaptasi dari visual pakaian adat pesa'an Madura. Konsep tersebut menjadi simbol keterikatan Madura United dengan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat Madura.

Kombinasi warna merah, putih, dan hitam juga memiliki makna tersendiri. Merah melambangkan keberanian dan semangat juang masyarakat Madura. Putih merepresentasikan kesucian, ketulusan hati, serta kejujuran dalam menjalani kompetisi secara sportif dan bersih.

Sementara itu, warna hitam menggambarkan keteguhan jiwa dan identitas budaya yang tidak tergoyahkan. Tidak hanya mengandalkan kombinasi warna, jersey home juga memiliki tekstur bermotif Pulau Madura.

Motif tersebut dipadukan dengan ventilasi udara sekaligus menjadi penegas identitas tanah kelahiran yang melekat pada setiap helai jersey.

Berbeda dengan jersey home, jersey away Madura United menggunakan struktur geometri berbentuk petak yang terinspirasi dari tambak garam. Pola simetris tersebut melambangkan fondasi yang kokoh, disiplin, dan keteraturan dalam bertanding.

"Setiap petak dalam desain jersey away menggambarkan garis perjuangan sekaligus kerja keras para petani garam yang dengan sabar mengolah tanah hingga menghasilkan kristal garam yang bernilai. Gradasi merah-hitam kemudian memperkuat kesan ketangguhan dan pijakan yang kuat, sekaligus memberikan nuansa premium pada jersey," jelas Nisa dikutip dari laman ileague.id, Jumat (28/8).