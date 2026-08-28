Tutup Pramusim dengan Dua Clean Sheet, Marcos Santos Soroti Chemistry Mauro Zijlstra

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mendapatkan modal positif menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Singo Edan menutup rangkaian pertandingan uji coba dengan kemenangan 2-0 atas Deltras FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Rabu (26/8) sore.

Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Arema FC pada laga pramusim. Sebelumnya, tim besutan Marcos Santos juga mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor 2-0.

Meski meraih hasil positif, Marcos Santos menyatakan kemenangan bukan satu-satunya ukuran kesiapan tim. Menurut pelatih asal Brasil itu, Arema FC masih dalam proses membangun skuad dan permainan.

Dia menilai timnya masih membutuhkan waktu untuk mencapai bentuk permainan yang diinginkan. Karena itu, laga melawan Deltras FC menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melihat perkembangan para pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

Salah satu hal yang mendapat perhatian Marcos adalah performa lini belakang. Arema FC kembali mampu menjaga gawangnya tetap bersih.

"Kami masih membangun tim ini. Bagus rasanya tidak kebobolan gol. Jadi itu cukup bagus. Kami masih membangun tim ini dan harapannya saat kompetisi dimulai, kami akan jauh lebih baik," ujar Marcos dikutip dari laman ileague.id

Catatan dua clean sheet dalam dua laga uji coba terakhir menjadi modal positif bagi Singo Edan. Marcos berharap performa lini belakang tersebut dapat dipertahankan ketika kompetisi Super League 2026/27 dimulai.

Laga melawan Deltras FC juga menjadi kesempatan bagi penyerang anyar Arema FC, Mauro Zijlstra, untuk mendapatkan menit bermain bersama tim barunya.