Deltras FC Siap Tempur di Championship, Leonard Tupamahu Ungkap Kondisi Terbaru Tim

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu menilai persiapan timnya menghadapi kompetisi Championship 2026/2027 berjalan positif. Hal itu terlihat dari rangkaian pertandingan uji coba yang dijalani The Lobster sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi musim baru.

Menurut Leonard, laga uji coba tidak hanya bertujuan mengukur kemampuan tim, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk mendapatkan jam terbang sekaligus membangun chemistry antarpemain.

"Rangkaian uji coba ini bagus bagi kami, terutama untuk memberikan jam terbang kepada pemain muda sekaligus membangun chemistry antarpemain," kata Leonard dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Selasa (25/8).

Dia menyebut jadwal uji coba yang cukup padat menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk mendapatkan menit bermain. Di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan tim pelatih untuk menjaga kebugaran pemain agar mampu menghadapi intensitas pertandingan secara konsisten.

Leonard menilai padatnya agenda pertandingan juga dapat menjadi simulasi bagi Deltras FC sebelum menghadapi Piala Liga (League Cup) 2026/2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober atau November.

Deltras FC saat ini memiliki sekitar 30 pemain. Karena itu, Leonard berencana menerapkan rotasi agar seluruh pemain mendapat kesempatan bermain sekaligus menjaga kondisi tim.

Menurut Leonard, kesempatan menghadapi tim Liga 1 dalam Piala Liga nantinya akan menjadi ujian penting bagi Deltras FC. Pertandingan tersebut dinilai memberikan pengalaman kompetitif yang berbeda dibandingkan laga uji coba biasa.

"Menurut saya, kami tidak perlu khawatir karena regulasi juga memungkinkan mereka bermain dengan tiga pemain asing, sehingga kondisi yang dihadapi relatif sama," katanya.