Bukan Turnamen Biasa, Soekarno Cup 2026 Hadirkan Wasit Liga 1 dan Teknologi VAR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Soekarno Cup 2026 terus meningkatkan standar teknis dan profesionalisme penyelenggaraan turnamen.

Turnamen sepak bola yang diikuti 400 talenta muda dari 16 provinsi tersebut menghadirkan perangkat pertandingan berpengalaman dari kompetisi Liga 1.

Tak hanya itu, teknologi Video Assistant Referee (VAR) juga akan diterapkan pada babak semifinal dan final.

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Semifinal dijadwalkan berlangsung pada 21 Agustus 2026, sedangkan partai final digelar pada 24 Agustus 2026.

Soekarno Cup diinisiasi Prananda Prabowo dengan visi membangun ruang kompetisi yang mempertemukan talenta muda dari berbagai daerah sekaligus memberikan pengalaman bertanding dalam ekosistem sepak bola profesional.

Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup Komarudin Watubun mengatakan penggunaan wasit Liga 1 dan teknologi VAR merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman bertanding yang lebih profesional kepada para pemain muda.

"Peningkatan kualitas perangkat pertandingan pada fase akhir turnamen merupakan langkah penting untuk memastikan pertandingan berlangsung dengan standar teknis yang semakin baik," kata Komarudin, Jumat (21/8).

Menurut dia, intensitas pertandingan akan makin tinggi saat memasuki babak semifinal dan final. Karena itu, aspek kepemimpinan pertandingan juga perlu didukung perangkat pertandingan dengan standar profesional.